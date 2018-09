. Il portavoce del premier Giuseppe Conte, e capo della comunicazione a Palazzo Chigi, ha un compenso di. A rivelarlo è l'Espresso che dà notizia anche su tutti gli stipendi percepiti dallo staff del presidente del Consiglio e resi noti dall'esecutivo.Nello specifico, lo stipendio dell'ex concorrente del Grande Fratello sarebbe il più alto, componendosi di tre voci: 91mila euro di trattamento economico fondamentale, 59 mila di emulamenti accessori, 18mila di indennità di diretta collaborazione. Così Casalino. Ma non è l'unico negli stessi uffici a percepire cifre da record. Dietro di lui c'è, responsabile della comunicazione social del vice premier Luigi Di Maio, con 130mila euro annui. Con loro anche(115 mila) e(80 mila). Per tutti e quattro i casi si tratta di figure che da sempre gravitano nell'orbita della Casaleggio e della piattaforma 'Rousseau'. Ancora in via di definizione, invece, la segreteria del vice premier leghista Matteo Salvini.Allo stato attuale, lo staff di Palazzo Chigi costerà annualmentese si considera che fino a ora il più caro era stato quello di Enrico Letta, costato annualmente 629mila euro.