. Dopo che il governo giallo-verde ha discusso della proposta dei 5 Stelle di tagliare i vitalizi agli ex consiglieri regionali e in caso di mancate "sforbiciate", le regioni riceverebbero meno risorse dal governo centrale, con un vero e proprio taglio dei fondi corrisposti. Questo sarebbe l'orientamento del governo Conte. Da qui la riemersione del dibattito in Sicilia. La proposta è sul tavolo del consiglio di presidenza dell'Ars, la paternità è del Movimento 5 Stelle. Se ne discuterà alla prossima riunione del consiglio di presidenza dell'Ars. Scrive il grillino Giancarlo Cancelleri: “Ho detto a Gianfranco Miccichè: 'Taglia ora i vitalizi, tagliamoli insieme. Tu diventerai il Presidente che ha tagliato i vitalizi degli ex deputati dell’ARS. Non vorrai farlo? Lo faranno per te e tu da protagonista diventerai semplicemente una squallida comparsa'”. Il vicepresidente dell'Ars è tornato a parlare oggi del tema vitalizi con un video. Intanto, i tecnici di Palazzo dei Normanni studiano la riforma, con tanti dubbi sulla sua fattibilità per via di possibili profili di incostituzionalità. Dubbi condivisi, com'è noto, dal presidente Micciché. Cancelleri dice oggi di aspettarsi un diniego anche dagli uffici ma che è intenzionato ad andare avanti in quella che definisce "una battaglia contro i privilegi". Per ottenere il via libera alla cura dimagrante dei vitalizi i grillini dovranno convincere altri membri dell'ufficio di presidenza non pentastellati.