e straordinaria per evitare gli allagamenti a Mondello, a Sferracavallo ma anche in via Messina Marine. A chiederlo è il leader dei Coraggiosi Fabrizio Ferrandelli, che ha scritto alla Quarta commissione dell’Ars per essere convocato con l’obiettivo di “valutare insieme l’opportunità di interventi sostitutivi o di ulteriori commissariamenti nei confronti del Comune”.e video su strade colme d’acqua, case e negozi invasi e cittadini esasperati. Una situazione che Palazzo delle Aquile imputa alla mancata realizzazione di alcune grandi opere, vuoi per mancanza di finanziamenti o per impedimenti burocratici.che non è più disposta a tollerare auto impantanate, mezzi pubblici deviati, tombini ostruiti, magazzini sommersi, sottopassi impraticabili, abitazioni danneggiate e rischi costanti per la propria incolumità”. Una situazione che il consigliere imputa “all’evidente stato di degrado in cui versano le reti fognarie e di smaltimento delle acque bianche”, ma anche alla “assoluta trascuratezza e totale mancanza di manutenzione dell’intera rete e pianificazione e intervento su nuovi impianti. Questa situazione – scrive Ferrandelli un una missiva inviata alla commissione guidata da Giusy Savarino - scaturisce anche dalla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell’Amap, i provvedimenti ad oggi messi in campo dall’Amministrazione comunale non hanno portato alcun beneficio alla cittadinanza”. Da qui la richiesta di un’audizione per “una tempestiva risoluzione degli annosi problemi e una interlocuzione più efficace di quella attivata con il Comune nelle scorse settimane e che, come è evidente, non ha prodotto effetti, né garantito tempi certi sui nuovi impianti da realizzare”.di interventi sostitutivi o di ulteriori commissariamenti nei confronti del Comune che, ad oggi, non ci pare abbia una guida efficace e che garantisca pienamente la pubblica incolumità e salute dei cittadini e integrità del territorio”. La commissione ha già fatto sapere di voler convocare Ferrandelli la prossima settimana.