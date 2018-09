Quello che è accaduto è e deve rimanere un caso isolato". Sono le parole di Luigi Cona, dirigente scolastico dal primo settembre dell'istituto tecnico "Damiani Almeyda", dove un bambino affetto da autismo è stato aggredito da un compagno di classe "Già per lunedì - precisa Cona - ho convocato un consiglio di classe per discutere di eventuali provvedimenti. All'incontro parteciperanno i genitori di entrambi i ragazzi, con cui mi sono già messo in contatto. Lo studente che ha aggredito il compagno ci ha già detto di essere molto dispiaciuto e di volersi scusare".. La lite avrebbe però preso vita in classe, una prima, per futili motivi: "C'è stato un piccolo litigio in aula, ma lì erano presenti due docenti, compreso quello di sostegno ed è così stato evitato subito il peggio - spiega il dirigente scolastico -. Un secondo "round" si è verificato poi fuori, ma non conosciamo nel dettaglio la dinamica. Di sicuro, si tratta di un episodio che non va sottovalutato".Insieme alla psicopedagogista che conosce bene gli studenti, abbiamo già stabilito nuove attività didattiche volte ad evitare casi simili. D'altronde, la scuola è oggi sinonimo di integrazione, è necessario guidare i ragazzi verso una convivenza sempre più serena".Dopo l'aggressione è stato immediatamente chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno fatto scattare la denuncia per lesioni personali nei confronti del quindicenne. Le indagini, coordinate dalla procura dei minorenni, sono tuttora in corso.