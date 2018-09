Il ragazzo è stato trovato in possesso di due

dosi di marijuana, del peso complessivo di due grammi e di 820 euro in banconote di vario taglio. I carabinieri hanno poi ispezionato la sua abitazione:

all’interno di un condizionatore è stata trovata cocaina per un peso complessivo di circa dieci grammi e due bilancini di precisione, vario materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.

E' finito in arresto A.A.G, di 25 anni, individuato dai carabinieri della compagnia di Monreale durante i controlli per il contrasto allo spaccio. Il giovane è stato notato per strada, il suo comportamento ha subito insospettito i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione personale.