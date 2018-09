. Ha scelto così la donna di cinquant'anni, che il 12 settembre scorso si è vista improvvisamente cambiare la vita, da un momento all'altro.racconta la titolare della tabaccheria di Grosseto, in cui è avvenuta la vincita. Ma subito, la fortunata signora, che è stata sfrattata dalla propria casa e vive di piccoli lavoretti domestici, ha avuto le idee chiare su come investire i 5 milioni di euro: "Dopo aver comprato una casa per me - riporta Il Tirreno -, donerò una parte delle vincita ai più bisognosi.".Fra i beneficiari ci saranno anche i signori D'Ascoli - titolari della tabaccheria - che hanno intenzione di investire il denaro in una nobile causa:che comprenda spazi per famiglie in difficoltà, una piscina per la riabilitazione e un ristorante con lavoratori portatori di handicap. L'ambizioso progetto dovrebbe prendere forma in un casale da ristrutturare, nelle campagne di Grosseto.