Cumuli di spazzatura, materiale scolastico che diventa un tutt’uno con la vegetazione incolta, avvistamenti denunciati di topi. La scuola “Federico II”, in via Pier delle Vigne, a Borgo Vecchio, è stata al centro della protesta dei genitori e dei familiari degli alunni questa mattina.il pessimo stato igienico dei bagni e della palestra, e si sentono abbandonati dalle istituzioni. Nel perimetro della scuola c’è anche un campo di calcio esterno, ma nessuno vuole che i propri figli vi svolgano attività fisica perché circondato da una sorta di palude: i rifiuti sono routine quotidiana. “Proprio oggi che la cosa sta facendo notizia, qualcuno si è messo all’opera perché lo schifo sparisse – commentano alcune mamme – ma noi abbiamo le prove”.sono da tempo oggetto di lamentele. Oggi però sono arrivati anche i carabinieri dei Nas, a sentire i genitori in protesta e verificare le segnalazioni. “Mio figlio è stato ricoverato per allergia alla polvere e non posso escludere sia dovuto alla sporcizia della scuola”, dice una mamma; “Noi stessi siamo cresciuti in questa scuola, ma gli interventi di manutenzione sembrano essersi fermati ad allora”, commenta un’altra.– spiegano Giovanna Lo Piccolo e Arianna Benvenuti – “sappiamo che docenti e personale in generale sono in difficoltà, e ci diamo da fare anche noi comprando beni e strumenti fondamentali. Ma se si tratta di igiene e vivibilità, è davvero troppo”.“Vediamola nell’ottica delle potenzialità: se ci guardiamo intorno, saltano all’occhio tantissimi spazi che potrebbero avere importanti fini educativi e che invece sono in pieno degrado”. Oltre al campo di calcetto, ad esempio, nella scuola è presente anche una piccola area verde che però è abbandonata e disseminata di rifiuti di piccole dimensioni. “Ci si potrebbe fare un orto – suggerisce l’insegnante – per trascorrere più spensieratamente le ultime ore della giornata, e al contempo insegnare che dal lavoro della terra è ancora possibile trarre un gran bene. E capisco perfettamente i genitori – dice – perché siamo tutti nella stessa barca. Speriamo tutto ciò accada perché il potenziale è enorme, e noi non dobbiamo smettere di crederci”.. “Loro” sono gli uffici competenti del Comune, ai quali - secondo le voci raccolte - sono state inoltrate innumerevoli segnalazioni dalla dirigenza scolastica stessa. “Una montagna di carte mandate a chiunque potesse fare qualcosa, compreso l’Ufficio Igiene che sarebbe un po’ il non plus ultra – commenta la vicepreside Maria Anna Vaccarello – alle quali però non c’è mai stata data risposta: non è venuto mai nessuno. Siamo soli in un territorio difficile, mentre altrove viene risolto tutto e subito”.