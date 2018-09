Lo dicono i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars in relazione alle tre poltrone di Irsap, Camera di Commercio di Caltanissetta e Cefpas assegnate ad uomini in quota Diventerà Bellissima.

PALERMO - “Regione immobile? Solo per le norme che attendono i siciliani e per evitare l’ecatombe rifiuti. Quello che preme veramente a Musumeci è piazzare i suoi uomini e in questo si sta rivelando bravissimo”.“Musumeci – dicono la capogruppo del M5S Valentina Zafarana e il deputato 5 stelle e vicepresidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri - sta dimostrano di avere molto a cuore la gestione del potere e pochissimo la Sicilia. Le tre fresche nomine di uomini a lui vicini lo dimostrano, e altre, sempre su questa falsariga, a quanto sembra, sono in arrivo. Delle riforme strombazzate nemmeno l’ombra, le ex province restano al collasso, il piano rifiuti è in alto mare, la sanità al collasso, l’Ars alla paralisi e il ricorso all’esercizio provvisorio potrebbe essere dietro l’angolo, visto che ancora non c’è traccia del nemmeno del rendiconto. Intanto il presidente trova il tempo di recarsi a Roma alla festa di Fratelli d’Italia. È evidente che i problemi dei siciliani solo l’ultimo dei suoi pensieri”.--