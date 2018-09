Con Leoluca Orlando e Nello Musumeci in prima linea contro l'esecutivo nazionale, criticato all'unisono dal sindaco di Palermo e dal presidente della Regione.Lo "scippo", così definito dalle opposizioni, dei fondi destinati alle città italiane, somme di cui avrebbe beneficiato soprattutto la Sicilia era già stato stigmatizzato prima che il Milleproroghe approdasse alla Camera. Orlando era stato tra i più critici e non aveva cambiato posizione nemmeno quando l'Anci, la sua Anci, di cui il sindaco di Palermo è presidente regionale, si era accordata con il governo su una toppa al buco, con l'impegni di Conte di appostare le somme successivamente e spalmarle in un triennio. Orlando aveva criticato i vertici nazionali dell'associazione dei Comuni e per protesta aveva disertato la visita palermitana del presidente del Consiglio. Ora tutta l'Anci passa sulle barricate, dopo quello che è stato valutato dai sindaci come un passo indietro da parte del governo per via della mancata presentazione del decreto che doveva mettere appunto una toppa. L'Anci ha interrotto le relazioni con l'esecutivoper metterli in guardia da un sistema collaudato con cui lo Stato “pone i Comuni gli uni contro gli altri”. Pd, Idv e Sinistra si sono fatti sentire in sintonia con Orlando.quel Sud che alle Politiche ha votato in massa il Movimento 5 Stelle abbandonando il Pd. E i dem oggi hanno messo ancora una volta l'accento sullo “scippo” subito in particolar modo dalla Sicilia che perde oltre 200 milioni.Così Musumeci ha commentato le mosse del governo giallo-verde – mosse che Conte a Palermo ha argomentato facendo riferimento a un problema di incostituzionalità della norma da superare. "Una decisione - continua il governatore - che in Sicilia blocca molti progetti (nei Comuni capoluogo e nelle Città metropolitane) che avrebbero portato investimenti per diverse centinaia di milioni di euro.perché penalizza, ancora di più, le aree già svantaggiate come la Sicilia: e a subirne gli effetti saranno i più deboli".. Il governatore oggi partecipa insieme all'omologo ligure Giovanni Toti alla festa di Fratelli d'Italia. E sembra che ultimamente il presidente della Regione, dopo un dialogo ufficialmente solo istituzionale ma sotto traccia verosimilmente anche politico con la Lega, si stia riallontanando dal Carroccio.. Che resta comunque ancora molto fluido in vista del congresso regionale di Diventerà Bellissima che dovrebbe celebrarsi a novembre e che deciderà le mosse future del soggetto politico anche in vista delle elezioni europee.