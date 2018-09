PALERMO - Domani pomeriggio, in piazzetta Bagnasco a Palermo, i militanti della Lega allestiranno un gazebo in solidarietà al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dalle 16 alle 19 sarà possibile firmare la petizione #NessunotocchiSalvini, a sostegno dell'azione del vicepremier, anche in merito alla politica sui respingimenti. ''L'Italia è un Paese strano - sottolinea Igor Gelarda, responsabile per gli enti locali della Lega e consigliere comunale - nel quale chi fa rispettare le leggi può finire indagato, mentre gli illegali vengono addotti come modelli da seguire".(ANSA).