SALISBURGO - "Era il 21 settembre del 1990 quando il giudice Rosario Livatino venne trucidato dalla mafia agrigentina. Aveva 38 anni e nel corso della sua carriera in magistratura, si era occupato proprio di contrasto alla criminalità organizzata e di quella che poi sarebbe stata conosciuta come la 'Tangentopoli siciliana'. Quando la stidda agrigentina decise di assassinarlo era senza scorta e guidava la sua auto". Lo ricorda, in un post su facebook, il presidente della Camera Roberto Fico. "Rosario Livatino aveva un'enorme tenacia, ma era allo stesso tempo sobrio e riservato. La testimonianza che ci lascia è di forte attaccamento ai principi di giustizia e legalità. Principi su cui la comunità deve poter continuare a trovare un riferimento ideale che possa dare nuova energia a una lotta corale contro il fenomeno mafioso. Perché se è vero che negli ultimi decenni sono stati inferti colpi decisivi alla mafia è altrettanto vero che si è notevolmente ampliata la sua dimensione economica e relazionale, la sua capacità corruttiva ed intimidatoria", scrive Fico che sottolinea: "Il sacrificio di Livatino serva proprio a ricordare come lo sforzo delle istituzioni debba essere costante, non solo nella risposta investigativa e giudiziaria, ma anche e soprattutto in quella sociale e culturale. Così ricorderemo nel modo migliore possibile il 'giudice ragazzino'".Anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricordato Livatino: "Rappresenta un grande esempio di rettitudine morale per i giovani e per tutto il nostro Paese. Per difendere i valori della legalità contro ogni forma di violenza e di criminalità ha pagato con la vita, senza compromessi e timori: un esempio di integrità e senso del dovere da trasmettere alle generazioni future".