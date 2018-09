La Procura di Messina ha notificato un avviso di chiusura indagini per 19 persone indagate nell'operazione della Dia denominata "Terzo livello", con la scoperta di un presunto comitato d'affari tra professionisti, politici ed esponenti della criminalità, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita, corruzione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intestazione fittizia di beni.comunale Emilia Barrile, attualmente agli arresti domiciliari; l'imprenditore Sergio Bommarito, i manager Leonardo Termini e Daniele De Almagro, l'ex dirigente comunale di Milazzo Francesco Clemente, il costruttore mamertino Vincenzo Pergolizzi, insieme alle figlie Teresa, Stefania e Sonia. Indagati anche Angelo e Giuseppe Pernicone, già coinvolti nell'inchiesta Matassa, Michele Adige, Marco Ardizzone, Elio Cordaro, Angela Costa, Tony Fiorino, Giovanni Luciano, Vincenza Merlino e Carmelo Pullia. In base alle indagini, Barrile interveniva con metodicità presso i competenti uffici comunali o le aziende partecipate perché alcune istanze avanzate da imprenditori venissero portate a buon fine, finalizzando tale condotta ad acquisire consenso anche in prospettiva elettorale. (ANSA).