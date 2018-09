continua Caracausi – il che permetterà di non costringere le famiglie a tenere i propri defunti in casa anche per giorni. Nei giorni scorsi avevamo denunciato il problema, rispondendo all’accorata richiesta di aiuto di alcune famiglie, e siamo grati al sindaco Orlando e all’assessore Nicotri per essere intervenuti prontamente. Adesso in consiglio comunale andranno trovate soluzioni a lungo termine”.