PALERMO - La guardia di finanza ha arrestato tre persone e ne ha denunciate 8 e ha sequestrato 300 chili di sigarette di contrabbando nel mercato di Ballarò a Palermo. Gli arresti sono scattati per M.M. 46 anni fermato con 20 chili di 'bionde'. Stessa quantità trovata a L.G. di 39 anni. Il sequestro più consistente è scattato per D.G., 32 anni bloccato con 240 chili di sigarette che stava trasportando su un furgone. Anche per il conducente del mezzo è scattato l'arresto.(ANSA).