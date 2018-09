A provocare i malori l'utilizzo di bombolette di spray al peperoncino: è successo nella giornata di ieri all'ex plesso Archimede di piazza Castelnuovo, in pieno centro città.Fatto sta che il personale della scuola media ha dovuto subito contattare il 118 per un intervento tempestivo, visto che alcuni alunni hanno accusato bruciore agli occhi e su diverse parti del corpo.lcuni ragazzi sono stati medicati sul posto, altri trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Ancora da rintracciare i responsabili.