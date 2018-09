Mettersi ai semafori a chiedere l'elemosina in cambio di una ripulita al parabrezza non è più considerato un reato da tempo, ma continua a essere un illecito amministrativo. Lo sanno bene i vigili urbani del Comune di Torino che, dopo anni di lotte vane ai professionisti del parabrezza, hanno trovato la maniera per dare una battuta d'arresto al fenomeno.Solo da gennaio a oggi,. E se per il pagamento delle multe - secondo lo stesso comando della polizia municipale - ci sarà poco da fare, togliere ai lavavetri i "ferri del mestiere" e i guadagni del "turno" di lavoro si sta rivelando una scelta vincente.Da questa esperienza potrebbe derivarne un vero e proprio "modello" da seguire per le altre città. Quella contro i lavavetri infatti è una battaglia intentata da tempo in molte comuni, con risultati quasi sempre modesti. Ci provò Firenze, nel 2007, quando il sindaco Leonardo Domenici fece un'ordinanza che puniva i trasgressori con sanzioni economiche e la reclusione fino a tre mesi, ma il provvedimento venne bloccato dalla procura. Nel 2009 fu la volta di Roma, con Gianni Alemanno che firmò un atto simile a quello del collega fiorentino: anche lì il risultato non fu quello sperato e le multe restarono quasi tutte non pagate.