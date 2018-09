In fila nell'ambulatorio per ricevere la terapia per le cure palliative. Forse l'attesa si prolunga perché la dottoressa si è allontanata per una consulenza specialistica "ad un paziente di origine senegalese". A quel punto qualcuno di spazientisce e viene fuori un commento dal sapore razzista:"Ben quattro persone, accompagnatori di miei pazienti, si sono lamentate di dover attendere per 'colpa di un negro'", scrive la dottoressa Maria Cristina Deidda su Fb, come riporta anche l'Unione Sarda. "Chiedo scusa, a nome dei concittadini sconosciuti ma intolleranti. Mi vergogno profondamente", commenta il medico. (ANSA)