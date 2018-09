CARINI (PALERMO) - Demoliti a Carini (Pa) altri quattro edifici abusivi nella fascia costiera. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovì Monteleone, anche se non riesce ad accedere ai fondi di rotazione stanziati dal ministero a causa dissesto finanziario del Comune, ha stanziato i propri fondi disponibili per recuperare la fascia costiera. "Nel ricordare che il consiglio comunale negli scorsi giorni ha approvato un regolamento che concede in concessione per 10 anni parti del litorale a privati che sono disposti alla bonifica e alla demolizione degli edifici già acquisti sul litorale - ha detto Monteleone - auspichiamo che le istituzioni sovracomunali contribuiscano a creare quelle condizioni che permettano una omogenea e più efficace azione di ripristino ambientale di tutto il litorale. Per questo è in corso di redazione un progetto organico di recupero e fruizione della fascia costiera"."L'azione di recupero ambientale - ha aggiunto -interessa anche l'area e l'alveo del torrente Milioti, dove già alcuni proprietari destinatari di ordinanze di demolizione hanno ottemperato e già alcuni edifici sono stati abbattuti. Noi non ci rassegniamo alle oggettive difficoltà e andiamo avanti fino al ritrovamento della sabbia".(ANSA).