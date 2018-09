di Dusseldorf Thomas Geisel, il comandante della Open Arms Roberto Gatti e il deputato di Leu Erasmo Palazzotto. In testa al corteo anche Massimo Milani, storico attivista e fondatore di Arcigay, con indossa un vestito fatto da coperte termiche di colore giallo e la pelle dipinta di nero, in segno di solidarietà al popolo migrante. Più in là a sfilare a bordo di una motocarrozzetta ci sono la fotografa Letizia Battaglia, 83 anni, e Porpora Marcasciano, madrine dell'edizione 2018 del Pride. "In questo periodo i diritti delle donne, dei pensionati, degli anziani, dei malati, sono negati, non solo quelli degli omosessuali", dice Battaglia, mentre tiene in mano l'inseparabile Om10 Olympus. "C'è una ferocia di comportamento - ha aggiunto - che fa paura. Qui cerchiamo di difendere i diritti con il sorriso qui, ma anche in altri luoghi. È importante esserci. Io sono una madrina vecchia ma anche giovane".

In centinaia presenti al Foro Umberto I per il via alla parata organizzata dall'omonimo coordinamento di associazioni che dal 2009 combatte la discriminazione sociale, politica e sessuale. Come ogni anno, i carri stanno percorrendo le strade del centro di Palermo, immersi nel consueto tripudio di colori, musica, estro e partecipazione. Ad aprire il corteo,, i rappresentanti del coordinamento e il sindaco Leoluca Orlando. Le altre tappe del percorso, "che potrebbe subire variazioni" come scrive l'organizzazione su Facebook, saranno Porta Felice, corso Vittorio Emanuele, via Roma e via Cavour. La parata si concluderà con l'arrivo in piazza Verdi. Un Pride che, come già successo nel 2016, abbraccia ogni forma di contrasto pacifico alla discriminazione e alla violenza: anche quelle che interessano i fenomeni migratori.Accanto a Orlando il collega