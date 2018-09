I boss bussavano alla porta di tutti i negozianti, anche di coloro che dovevano ancora aprire i battenti. Stavano alla larga soltanto dai commercianti che consideravano "sbirri" e a spiegarlo e Giovanni Lucchese, detto "Jhonny", che dopo un anno in carcere ha deciso di pentirsi."non è il figlio di, il nipote di, o ci sono situazioni dietro. O perché, magari è sbirro. Appena su sbirri un ci vannu cchiù, proprio si scantanu". Insomma, nel quartiere periferico di Palermo pagherebbero tutti, è lo stesso Lucchese a precisare che: "La gente ha paura. Non è facile"."Io me li chiamerei ad uno ad uno e gli direi: se tu non me lo dici, appena noi sapremo dalle indagini che tu paghi, ti ritiriamo la licenza e tu te ne puoi andare. Lo farei per sconfiggere questa realtà, perché loro hanno troppa paura, perché appena tu dici...minchia...ti tartassano, ti tartassano".Estorsioni e danneggiamenti per ribadire la presenza degli esattori del pizzo sul territorio sarebbero stati all'ordine del giorno, e nel mirino finivano anche i venditori ambulanti.. E c'è uno che mettono che raccoglie i soldi. E' un pizzo - precisa Lucchese - si mette là e si fa dare trenta euro l'uno, li prende e li porta a chi li deve portare"."Diciamo che si occupa anche di danneggiamenti e droga, però magari viene frenato, perché è un cavallo pazzo, è una persona strana. Lo vedevo a piazza Torrelunga, con altri personaggi parlare e buttavano voci"."L'ho pure conosciuto di persona al Pagliarelli e mi ha detto che c'è stato un periodo in cui ha curato la latitanza di mio suocero, quando era latitante. Io gli ho detto: senti, ma a me che mi racconti questi discorsi? Poi mi ha raccontato: Graviano mi ha regalato una cucina, la cucina di casa che ancora ce l'ho conservata. Ci dissi: da trent'anni che sono arrestati e tu la cucina ancora non l'hai cambiata? Dice: è buono che me la tengo come ricordo..."