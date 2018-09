Manifestazioni, quartieri in festa, mostre e cibo: ecco gli eventi del weekend in Sicilia.Ritorna a Palermo la manifestazione dedicata al mondo degli sposi, "Sposa del Mediterraneo", organizzata da Medifiere, che si svolgerà da sabato 22 fino a fine mese all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo (ingresso Porta Nord).Un’altra fiera è quella dedicata all'artigianato siciliano, l’Hop Hop Market, che si sposta in via Generale Magliocco, a Palermo fino a domenica 23 settembre.Sempre in città, Sabato 22 settembre, nell'ambito del Palermo Pride 2018 si svolge la tradizionale parata per le vie del centro: alle 15.30 partenza dei carri, dal Foro Umberto I fino a raggiungere piazza Verdi.Un giorno di sport e giochi gratuiti per bimbi e adulti, dal karate alla ginnastica artistica, organizzato sabato 22 settembre alle 9 al PalaMangano di Palermo.Sabato, un tour serale alla scoperta delle origini e dell’ascesa dei Florio, dalle 17 con raduno dei partecipanti a Piazza Marina, il tour è organizzato da Playsicily.Anche questa settimana, sabato, torna l'appuntamento con la Sicilia Letteraria da Porta Felice fino al Piano di Santa Teresa fuori Porta Nuova, lungo l'asse più antico della città, l'itinerario di questa passeggiata letteraria attraversa la Palermo di fine '700, vista con gli occhi di Leonardo Sciascia nel romanzo storico "Il Consiglio d'Egitto".Proseguono le passeggiate storico-letterarie per Sicilia Letteraria con l'itinerario "Sulle tracce del Gattopardo II : alla Kalsa tra memorie garibaldine e set del film di Visconti".Terradamare Cooperativa Turistica organizza "Cartoline da Ballarò – Walking Tour", passeggiata urbana alla scoperta delle cinque pitture urbane realizzate nello storico quartiere di Ballarò in programma sabato 22 settembre alle 18 con partenza dalla chiesa di San Giovanni degli Eremiti.Torna, invece, per la sua quarta edizione "Exposoftair", fiera dedicata al mondo del softair in programma all'Airsoft City di Palermo sabato 22 e domenica 23 settembre a partire dalle 10.Andrà in scena al Teatro Massimo di Palermo questo fine settimana, uno spettacolo dinamico "Short stories", cinque balletti inediti firmati dalla coreografa Carolyn CarlsonA Monreale, si organizzano attività che celebrano il pane tipico locale, i monumenti, degustazioni e show cooking per le vie del centro con la "Festa del Pane di Monreale" nei giorni di sabato 22 e domenica 23 settembre.Si inaugura, a Misilmeri la mostra di abiti d'epoca di Angela Costa, il 22 settembre nella Parrocchia di San Giovanni Battista. Saranno esposti solo alcuni abiti, uno per ogni famiglia nobiliare che ha governato Misilmeri, dal periodo arabo fino al XIX secolo.Se ci spostiamo nel trapanese, a San Vito Lo Capo è un appuntamento ormai fisso quello con il "Cous Cous Fest", il festival internazionale che da vita ad una manifestazione all'insegna dell'integrazione e dello scambio.Ad Alcamo, appuntamento sabato 22 e domenica 23 settembre, con le "Giornate Europee del Patrimonio", visite guidate e laboratori dedicati ai più piccoli.A Taormina, in occasione della prima edizione del "Taormina Burlesque Festival", in programma sabato 22 e domenica 23 settembre al Cinema Teatro Olimpia, si riuniranno artisti nazionali e internazionali. Durante la prima serata verrà eletta la prima "Lady Burlesque Taormina", la domenica, invece, si terrà il "Gala Show".Arriva la quinta edizione di "Ursino Buskers", il festival internazionale di arti di strada che animerà il centro storico di Catania fino a domenica 23 settembre con arte, musica, giochi e magia.Prosegue, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, "Agrigento legge”. Questo sabato l’appuntamento culturale è nella Casa di Pirandello, a partire dalle 17.30.Torna il "Fastuca Fest", ovvero la quarta festa del pistacchio di Raffadali, in programma da venerdì 21 a domenica 23 settembre nella cittadina in provincia di Agrigento.Sulle Madonie, un viaggio alla scoperta delle miniere di Petralia, sabato 22 settembre, con la visita della miniera di Oro Bianco.A Siracusa, invece, in programma sabato, si terrà il “Perfomedia/Ortigia 2018 - Art Action", il festival internazionale dedicato alla performance.Visite al Palazzo municipale di Scicli (Rg), con “Le Vie dei Tesori". Al primo piano dell’edificio neorinascimentale si trova la stanza del Sindaco, divenuta notissima al grande pubblico come set per l’ufficio del questore nella serie del Commissario Montalbano.