raggiungere piazza Verdi dove il teatro Massimo si illuminerà dei colori dell'arcobaleno.

In testa al corteo ci saranno le Madrine Porpora Marcasciano e Letizia Battaglia, seguite dal primo caro, quello del Coordinamento Palermo Pride.

PALERMO - Il Palermo Pride alle prese con il maltempo. L'acquazzone che si sta abbattendo sulla città sta complicando i preparativi per la parata, il cui via era previsto in un primo momento per le 15.30 dal Foro Umberto I. "Partiremo ugualmente - fanno sapere i volontari dello staff -. Al momento il via è stato spostato alle 17".Dopo partenza, i carri gireranno a sinistra e, attraverso Porta Felice, entreranno in corso Vittorio Emanuele. Da qui la svolta a destra su via Roma e poi a sinistra in via Cavour, fino a