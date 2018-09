TRAPANI - "Forti e persistenti piogge, ampiamente previste e prevedibili, e la città di Trapani non regge, con diverse arterie principali allagate e traffico in tilt, automobilisti e esercizi commerciali in difficoltà". Il coordinamento provinciale di Diventerà Bellissima Trapani, guidato da Paolo Ruggieri, in una nota punta il dito contro l'amministrazione comunale del capoluogo e "sui disservizi conseguenti agli allagamenti delle strade principali, sopratutto del centro storico"."Non accampino giustificazioni - dice Ruggieri -, dovranno spiegare ai cittadini cosa non è andato per il verso giusto, se hanno per tempo ripulito tombini e caditoie. Piuttosto che pensare a manifestazioni e mozioni contro i mulini al vento si impegni l'amministrazione Tranchida, con tutta la sua variegata maggioranza, a risolvere le annose criticità della città di Trapani".