ROMA - "Siamo onesti, Casalino ha sbagliato. Non si mandano audio del genere in privato ai giornalisti. Certe cose vanno dette pubblicamente e con orgoglio! Le persone ci hanno votato proprio per questo. Se i tecnici nei Ministeri ci mettono i bastoni tra le ruote, prendendosi poteri che non gli competono, vanno cacciati all'istante. Semplice. O trovano i soldi per il reddito di cittadinanza (come li hanno trovati per le banche) o si trovano un altro lavoro". Così, in un post su Facebook, Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle ha commentato la polemica nata dalle dichiarazioni del portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino