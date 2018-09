SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) - "E' una bella sensazione, traiamo tante energia anche per la nostra attività di governo". Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni di Padre Pio. "Porto con me la sua forza", prosegue il capo del governo che ricorda il giorno della morte di Padre Pio, 50 anni fa: "Ero a Candela, ero piccolissimo. E ricordo che quel giorno mio padre entrò in casa e annunciò la morte del frate cappuccino".