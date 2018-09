Iacopo Palazzolo, questo il nome della vittima, è stato aggredito nel pomeriggio in contrada Torre Palazzelle; il bovino gli ha procurato profonde ferite. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma il ragazzo non ce l'ha fatta.

RAGUSA - E' morto in ospedale un ragazzino di 15 anni, nel ragusano. Dopo essere stato colpito, il ragazzino era stato trasportato d'urgenza in ospedale dai sanitari che avevano valutato gravissime le sue condizioni: aveva lacerazioni all'addome e al torace.