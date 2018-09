Tragedia della strada poco prima delle 11 a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. A perdere la vita un motociclista di 26 anni. Si tratta di G.S, di Partinico, in provincia di Palermo: il terribile impatto con un'auto è avvenuto sulla strada statale 187, poco dopo il bivio di Scopello., l'auto, guidata da un 65enne, viaggiava in direzione opposta. Lo scontro si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo al 26enne.Sono intervenuti anche i carabinieri di Castellammare del Golfo e di Alcamo, le indagini per accertare la dinamica dell'ennesima tragedia sulle strade siciliane sono in corso.