PALERMO - Quasi 500 firme sono state raccolte a sostegno del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al gazebo organizzato a Palermo dai militanti della Lega. L'iniziativa, promossa dai consiglieri comunali del Carroccio Igor Gelarda ed Elio Ficarra, è stata organizzata per "manifestare solidarietà al ministro dell'Interno impegnato - sottolineano dalla Lega - in un'azione volta a riaffermare la legalità e fermare anche il traffico di esseri umani dalle coste del nord Africa. "Calorosa e forte l’adesione dei palermitani a questa iniziativa, che testimonia come sia sempre più tangibile la vicinanza della gente al nostro ministro dell'Interno - afferma Gelarda -. La Lega a Palermo e in tutta la provincia sta cominciando ad avere una struttura sempre più definita, fuori e dentro le istituzioni". La Lega ha annunciato che presto partiranno i banchetti nelle circoscrizioni per la campagna di tesseramento 2018/2019.