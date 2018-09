Obiettivo della Consulta sulla Cultura è di "sviluppare idee e progetti in ambito culturale, dialogando con tutte quelle realtà presenti sul territorio, che operano in questo vasto settore". La Consulta si occuperà di predisporre una strategia d’intervento, a livello comunale e provinciale, "volta a valorizzare il nostro patrimonio culturale e creativo - si legge nella nota - nella considerazione che la Lega intende la Cultura come una grande scommessa per lo sviluppo della Sicilia".

La Consulta sulla Cultura segue quella sulle disabilità e sull'accessibilità universale costituita ad agosto e quella sugli animali, già avviata nelle scorse settimane. In fase di costituzione anche le Consulte su Scuola e Università e su Attività produttive e Piccole e medie imprese.

"Una consulta – afferma Gelarda, consigliere comunale – che mette al centro cultura e identità. Temi strategici, che in una città come la nostra acquisiscono un significato ulteriore, perché la cultura è stata spesso utilizzata quale mero slogan per nascondere i gravi problemi e le emergenze. Per la Lega, invece, la cultura è essenziale e costituisce un tema prioritario della nostra azione politica. Per questo vogliamo partire nel modo migliore, con un gruppo di lavoro che sappia interpretare quel ruolo centrale che Palermo e la Sicilia hanno, nel nome di un grande progetto che è, appunto, politico ma anche culturale".

"È una nuova sfida che accolgo con entusiasmo – sottolinea Samonà -, certo di poter dare un contributo di militanza e di idee al progetto della Lega per sviluppare un’azione politica dinamica e incisiva. Quella sulla cultura è essenzialmente una battaglia per la valorizzazione dell’identità: una partita che in una terra come la nostra è, a mio parere, ancora tutta da giocare e può diventare la carta vincente per un reale e duraturo sviluppo di un territorio, ricco com'è di vestigia culturali e di tesori artistici e paesaggistici che lo rendono unico al mondo, ma anche di intelligenze che meritano di essere valorizzate. Porremo l’attenzione sui beni culturali, sull’arte, ma anche sul mondo dello spettacolo, attraverso un confronto costante con quanti lavorano in questi settori, che saranno nostri interlocutori, certi che un’offerta culturale integrata e consapevole sia occasione di crescita per la nostra comunità".

PALERMO - Nasce a Palermo la Consulta sulla Cultura della Lega-Salvini Premier, sotto l’impulso del responsabile organizzazione ed enti locali Igor Gelarda. "Lo scopo - si legge in una nota - è che la Lega interpreti e faccia propri i principali temi sociali grazie a un confronto costante con la città". A coordinare la costituzione della Consulta sulla Cultura della Lega sarà Alberto Samonà, giornalista e scrittore, ex attivista del Movimento cinque stelle ma con una esperienza giovanile nell'Msi.