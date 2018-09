. La notizia della morte di Giuseppe Scotto, 26enne di Partinico rimasto ucciso in un, si è diffusa nel giro di poche ore in tutta la cittadina alle porte di Palermo. In tanti conoscevano il ragazzo che lavorava in un panificio e amava le moto: "La tua passione più grande ti ha tradito in un modo terribile - scrive su Facebook Fabrizio - adesso sarai un angelo in cielo. Non ti dimenticherò mai".A rivelarsi fatale è stato l'impatto violentissimo con un'auto, una Fiat Panda che si trovava sulla direzione opposta. Il veicolo, dopo lo scontro con la motocicletta è finito contro il guardrail, ma sulla dinamica sono ancora in corso le indagini. "Non ci posso credere, Peppe - scrive Luciana - sono incredula, vorrei si trattasse di un incubo".E ancora: "Sono incredulo alla notizia com'è crudele il destino. Ricordo di te la brava persona che eri soprattutto le tante ragazzate fatte quando eravamo compagni alle medie le corse in due con la tua prima moto, la vespa. Che dire ti porterò nel cuore riposa in pace caro amico Peppe".L'ennesima croce sull'asfalto della strade siciliane, che alimenta una escalation sempre più preoccupante. Quella appena trascorsa è stata un'estate nera sull'asfalto: soltanto a Palermo le vittime sono state diciotto.