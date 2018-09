PALERMO - Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, imprenditrice nel settore della moda, nel corso dell’assemblea che si è svolta in mattinata, alla presenza del vice presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia e presidente nazionale di Federmoda Renato Borghi, è stata riconfermata alla guida di Federmoda Palermo, l’associazione di categoria che riunisce i settori abbigliamento, accessori, pelletterie, calzature e tessile per la casa. Eletti vice presidenti Salvo Zambito, Daniela Cocco e Massimo Angelo Cataldo; del consiglio direttivo fanno parte inoltre i consiglieri Marco Inzerillo, Fausto Caramazza, Marco Miceli, Antonino Provito e Fabio Torregrossa.“Ringrazio i colleghi che mi hanno voluto rinnovare la fiducia alla guida di Federmoda Palermo – ha detto Patrizia Di Dio – è stata una importante occasione per confrontarci con il presidente Borghi rispetto alle problematiche che interessano il nostro settore in tutta Italia come aperture nei festivi, saldi, vendite promozionali, contraffazione, abusivismo, vendite on line ed altro ancora - ma anche un momento di riflessione su come si evolverà il mercato della moda nel prossimo futuro che oggi è alla ricerca di un equilibrio fra tradizione ed innovazione tecnologica”.