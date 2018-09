PALERMO, 24 SET - E' Antonio Bellanca, agrigentino, di Grotte, lo chef vincitore del Campionato italiano BiaCousCous, alla quarta edizione, la gara tra sei chef tutta "azzurra" che si è svolta nell'ambito della 21sima edizione del Cous Cous Fest, in corso a San Vito Lo Capo fino a domenica 30 settembre. Lo chef - unico siciliano in gara, che gestisce il ristorante "Officina del Gusto" a Grotte - si è imposto sugli altri 5 concorrenti selezionati attraverso un contest nazionale e provenienti da tutta Italia: Marianna Calderaro da Monopoli (Ba), Alessandro Cretella da Roma, Luca Giovanni Pappalardo da Bologna, Luigi Di Turi da Milano e Stefano Rufo da Castelnuovo a Volturno (Isernia). Gli chef sono stati valutati da una giuria di esperti guidata dal giornalista e scrittore Roberto Perrone e composta da Ferruccio Ruzzante di Zafferano Magazine, Paolo Pellegrini che collabora con i giornali del gruppo Qn-La Nazione, Luciano Pollini, direttore generale di Bia CousCous e da Antonietta Mazzara, chef sanvitese. A votare i piatti anche una giuria popolare, composta dai visitatori della manifestazione. La ricetta vincitrice, dal titolo "Quel che resta dell'estate" è un cous cous alla bisque di gamberi con branzino scottato al coriandolo su vellutata di zucchine, pomodorino secco e coulis di olio d'oliva e pistacchio che ha conquistato il presidente della giuria tecnica "per il suo gusto 'barocco' e la sua classicità - ha detto Perrone. La ricetta ci ha conquistati per la sua profondità, ricchezza ed alchimie di sapori". "E' un grande orgoglio per me ricevere questo premio e poter rappresentare l'Italia al Campionato del mondo di cous cous - ha detto Antonio Bellanca - E' stata una vittoria inaspettata". Bellanca farà parte della squadra italiana in gara al Campionato del mondo di cous cous, insieme alla chef Marianna Calderaro da Monopoli (Ba) premiata per essersi distinta nella gara e alla chef sanvitese Antonietta Mazara, capitano del team. Il Campionato del mondo vedrà sfidarsi, da giovedì 27 settembre, chef provenienti da 10 paesi: Angola, Costa d'Avorio, Israele, Italia, Marocco, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Tunisia. (ANSA).