Meno poteri all’Ufficio di Gabinetto, spostamento della Città storica e restituzione della “gestione tecnica” dei contratti di servizio. In pieno agosto la giunta Orlando ha dato il via a un piccolo valzer negli uffici: a spostarsi, però, non sono stati i dipendenti o i funzionari, ma le competenze dei settori. In pratica, è stata ridisegnata parte della geografia amministrativa del comune di Palermo con modifiche che comunque sono indicative di una piccola rivoluzione in atto. dei contratti di servizio. In pieno agosto la giunta Orlando ha dato il via a un piccolo valzer negli uffici: a spostarsi, però, non sono stati i dipendenti o i funzionari, ma le competenze dei settori. In pratica, è stata ridisegnata parte della geografia amministrativa del comune di Palermo con modifiche che comunque sono indicative di una piccola rivoluzione in atto.

Una posizione che, con Sergio Pollicita, era diventata particolarmente importante a Palazzo delle Aquile, avendo inglobato tutta una serie di competenze che adesso vengono invece decentrate. Quella che salta maggiormente all’occhio riguarda l’ufficio “Innovazione, Organizzazione, Programmazione e Controllo”, ossia quello che una volta era conosciuto come “Sviluppo organizzativo”, che passa dal Capo di Gabinetto alle Risorse Umane. E le competenze non sono di poco conto: si va dagli organigrammi alle competenze degli uffici, dalla ridefinizione della pianta organica alla programmazione del fabbisogno di risorse umane, passando per posizioni organizzative, alte professionalità e performance. Così come Partecipazione e beni comuni vanno dal vice Capo di Gabinetto alla Cittadinanza sociale.non sono più di competenza del Settore Partecipate, creato recentemente, ma restano in capo ai singoli uffici che dovranno verificare se gli extra sono compatibili con i budget aziendali, nonostante parte dei tecnici sia rimasto lì. Ma la novità più importante riguarda il settore Città storica, che dalle Opere pubbliche va alla Riqualificazione urbana: l’ufficio è sempre senza dirigente, ma almeno così il capoarea Nicola Di Bartolomeo potrà supplire.