Nessuno ha, dunque, ritenuto di poter sostenere la manutenzione di questi mezzi per una somma di 39.950 euro per quattro mesi, ossia quasi 10mila euro al mese. Il servizio, che consiste in tre linee in aggiunta a quelle dell’Ast che uniscono luoghi di interesse culturale e turistico, è fermo da un mese. In previsione della scadenza del contratto il 9 settembre, l’azienda che deteneva il servizio manutenzione per 24mila euro mensili si era vista recapitare dal Comune una proposta con canone decurtato. Mantenere dieci dipendenti assunti con contratto di metalmeccanici, con un canone ridotto di due terzi era stato ritenuto impossibile ed era partito un braccio di ferro comune-azienda, con i dipendenti in stato di agitazione. E i bus fermi.La svolta avrebbe dovuto essere la nuova gara con il nuovo capitolato che scadeva stamattina, e voci di “disponibilità pervenute” all’amministrazione da nuove aziende. Invece la chiusura dei termini alle 9 ha rivelato l’amaro epilogo: gara deserta. Ora il dirigente del Comune, Natale Borgione, sottoporrà il verbale di gara deserta all’amministrazione che poi dovrà decidere cosa fare. L’idea era questa gara ponte di 4 mesi e per il futuro, con un nuovo bando, cercare aziende che siano in grado di gestire totalmente in proprio il servizio, magari con gli incassi. Operazione fallita. E una fetta importante di strade cittadine scoperte dal servizio di trasporto.La passata Amministrazione per avviare questa prestazione aveva sfidato l’Ast, che è titolare del contratto di servizio per il trasporto pubblico a Siracusa ma a dire della giunta comunale non lo svolgeva a dovere. Al Municipio siracusano erano riusciti a ottenere le autorizzazioni necessarie dalla Motorizzazione e mettere in strada i 6 bus elettrici (oggi 4) acquistati anni prima e fermi in deposito. Oggi, con il servizio fermo, è emergenza soprattutto per il collegamento parcheggi/Ortigia: con la mole di turisti e residenti che raggiungono quotidianamente il centro storico potrebbe saltare tutto il meccanismo della Zona a traffico limitato.