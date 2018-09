Nelle ultime due settimane il consigliere comunale ex avversario di Leoluca Orlando alle Comunali di Palermo è stato visto spesso a Palazzo d'Orleans, per visite informali durate anche più di quattro ore. Tanti i temi sul tavolo, dall'opposizione al sindaco del capoluogo siciliano al futuro dei due movimenti civici, che potrebbero fondersi in Db o confederarsi riunendo anche altri soggetti politici protagonisti della politica locale in Sicilia. Una tendenza, questa, già intuibile durante l'ultima riunione di Diventerà bellissima alle Terrazze di Mondello a cui hanno partecipato anche sindaci e amministratori locali di altri movimenti e partiti. Quel giorno il tema erano le elezioni nelle ex Province, competizione che potrebbe vedere di nuovo i due movimenti correre insieme e stavolta in maniera più organica.: "Alle ultime elezioni comunali il movimento di Musumeci mi ha sostenuto. Candidati vicini ad Alessandro Aricó o a Giusy Savarino erano nelle mie liste. Io e il presidente della Regione ci conosciamo bene, abbiamo lavorato per anni gomito a gomito in Commissione Antimafia all'Ars. In questi giorni ci stiamo confrontando su molti temi che riguardano soprattutto Palermo. Al Comune - prosegue Fabrizio Ferrrandelli - non ci sono praticamente interlocutori per l'opposizione e quindi ho scelto di rivolgermi direttamente alla Regione". E partendo dalle emergenze di Palermo il dialogo si è ampliato, complice anche la necessità per il movimento di Musumeci di radicarsi ancora di più nel territorio palermitano e della Sicilia occidentale in generale.. Primo su tutti la scelta di Musumeci di chiamare nello staff del suo gabinetto Marco Intravaia, consigliere comunale di Monreale, ex dei Coraggiosi. "Marco è sempre nel mio cuore", dice di lui Ferrandelli. C'è poi il caso di Bartolo Corallo candidato al Consiglio comunale di Palermo con I Coraggiosi e oggi organico al movimento di Musumeci.sarebbe bene accolta anche dall'assessore alla Sanità Ruggero Razza, delfino del presidente Musumeci. "Abbiamo un ottimo rapporto e stiamo collaborando molto bene per esempio per il tavolo di confronto sull'uso terapeutico della cannabis", dice Ferrandelli.Insomma, tutto sarebbe pronto per questo "matrimonio", ma i protagonisti della vicenda ancora non si sbilanciano: "Al momento stiamo parlando di Palermo perché è quello il mio interesse principale. Per il resto, c'è tempo", conclude il leader dei Coraggiosi.