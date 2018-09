L’autorità Giudiziaria ha disposto l’arresto dei due in attesa di convalida. Il Gip ha applicato ad entrambi l’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

PALERMO - Sorpresi con 400 grammi di hashish in casa e arrestati. Questo l'esito di un controllo dei carabinieri della stazione di Mezzomonreale effettuato in una abitazione di via Colozza. In manette è finita una coppia, Benedetto Tusa, 25 anni, e Veronica Visconti, 24 anni.