I sopralluoghi sono stati compiuti dagli agenti del Caep, il nucleo di controllo delle attività produttive, in via Piazzi, una traversa di via Dante ed in cortile delle Bisacce a Ballarò.

Nello stesso contesto, ai titolari di due discoteche riscontrate abusive nei precedenti controlli, rispettivamente ubicate in via Cala Banchina Lupa, al Foro Italico Umberto I° ed in via Candelai , sono state notificate le ordinanze di chiusura dei locali emesse dal questore, per cessazione dell’ attività abusiva di intrattenimento danzante, come atto definitivo, conseguente alle comunicazioni di reato emerse dai precedenti accertamenti della polizia municipale.

Nel giro dei controlli, la parte più consistente delle sanzioni, oltre 17.000 euro, è stata comminata ad un esercizio ubicato in via Piazzi che, in possesso dell’autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari, esercitava abusivamente l’attività di bar. in possesso dell’autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari, esercitava abusivamente l’attività di bar.

Gli agenti sono entrati nel locale oltre le ore 24,00 ed hanno notato che venivano somministrate bevande alcoliche e superalcoliche in barba agli orari previsti dalla normativa vigente.

Oltre alla mancanza di autorizzazioni previste per la somministrazione di alimenti e bevande è stata accertata una lunga sfilza di violazioni: la mancata esposizione delle tabelle dei prezzi e degli orari di apertura e chiusura del locale; delle tabelle alcoliche e dell’apparecchiatura alcol test da mettere a disposizione degli avventori.

E’ stata inoltre contestata la mancata indicazione della tracciabilità dei prodotti alimentari, venduti sfusi, senza alcuna confezione indicante il nome del produttore, il paese di provenienza, il termine di conservazione e la data di scadenza.

Per evitare che l'attività illecita riscontrata fosse portata a conseguenze ulteriori, gli agenti hanno infine proceduto al sequestro cautelare amministrativo di 1.321 bottiglie contenenti bevande alcoliche e superalcoliche.

In Cortile delle Bisacce, a Ballarò, un pub invece è stato sequestrato perché svolgeva illecitamente la somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli con contestuale intrattenimento musicale.

Al titolare sono state comminate sanzioni per un importo totale di oltre 8.000 euro, perché oltre a non esibire l’ autorizzazione prevista e le certificazioni sanitarie necessarie, non provvedeva all'esposizione delle tabelle alcoliche e non disponeva di apparecchiatura per l’alcol test da fornire ai clienti che volessero accertare il tasso alcolemico prima di mettersi alla guida di un veicolo.

Gli agenti si adoperavano quindi per il sequestro e la immediata interruzione dell'attività abusiva, superando le iniziali resistenze del titolare a lasciare i locali nel vano tentativo di opporsi al provvedimento.

