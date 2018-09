- "Come ho detto più volte il centrodestra non può essere un luogo della geografia politica, ma un patrimonio valoriale tenuto assieme da una comune strategia capace di interpretare oggi più di ieri una larga fascia di italiani. E per farlo occorre in primo luogo partire dal territorio e non dal vertice. Apprezzo le parole e il coraggio con cui Giorgia Meloni ha posto l'accento sulla necessità di rilanciare il desiderio di rifondare il centrodestra, che non sia solo una somma di sigle e personaggi, ma un progetto di governo per l'Italia". Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo all'appello del leader di FdI, Giorgia Meloni.