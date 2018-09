- A giudizio l'ex portiere della Juventus e della nazionale Stefano Tacconi. Oggi c'è stata la prima udienza nel Tribunale di Ragusa. L'accusa è di tentativo di violenza privata nei confronti di un gommista di Ispica (Rg) al quale non saldò una fattura nel 2012. L'artigiano tentò in tutti i modi di farsi pagare per il cambio delle gomme dell'auto della coppia durante una vacanza, ma di contro ricevette solo ingiurie nel corso di una telefonata fatta per chiedere il saldo. Secondo il gommista l'atteggiamento offensivo dell'ex portiere aveva lo scopo di farlo recedere dalla pretesa economica. Tacconi è sotto processo insieme alla moglie Laura Speranza. (ANSA).