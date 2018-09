afferma la consigliera Roberta Cancilla, vicepresidente della Quarta commissione ed esponente di Forza Italia - I dirigenti dei vari settori hanno inviato diverse note, lamentando l'impossibilità di operare nei tempi previsti dalla normativa vigente per carenza di organico. Da quanto emerge dalle lettere dei dirigenti il personale amministrativo è numericamente insufficiente, negli ultimi mesi molti dipendenti sono andati o sono prossimi alla pensione, altri usufruiscono del part-time, senza considerare i permessi, i giorni di malattia e le ferie: in queste condizioni, l'assolvimento dei compiti connessi alle competenze risulta difficoltoso se non impossibile da portare a termine ".con aggravio di spese e di debiti fuori bilancio per il Comune – continua la Cancilla - I servizi sociali dovrebbero disporre di personale qualificato nei settori di competenza e, in modo particolare, in quello contabile. Questo obiettivo potrebbe venire raggiunto con il trasferimento di personale da altri uffici e con la programmazione di corsi di formazione per chi possiede già delle conoscenze di base. Inoltre auspico che le autorità competenti considerino la proposta già avanzata dagli uffici di predisporre gruppi di lavoro composti da personale amministrativo, per fronteggiare l'emergenza e permettere lo smaltimento delle pratiche arretrate ".