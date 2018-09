Sono così 831 le autovetture verbalizzate per sosta irregolare dall’inizio del servizio nelle zone costiere.

PALERMO - Prosegue il servizio della Polizia Municipale per contrastare le soste irregolari nelle borgate marinare. La pattuglia street control ha registrato nel weekend 53 sanzioni, 29 delle quali a Sferracavallo, 15 sul Lungomare Cristoforo Colombo e 9 a Mondello. Il servizio, attivato in via sperimentale, mira al contrasto alla sosta selvaggia nelle ore serali e notturne con l’obiettivo di rendere la circolazione stradale più fluida nelle aree di maggiore concentramento di cittadini e turisti.