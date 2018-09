Ci vediamo al teatro Santa Cecilia di Palermo per ‘Mezzogiorno tutti i giorni’. Sarà una due giorni piena di sorprese e di novità. Ospiti della politica nazionale e dei territori, della società civile e delle professioni si alterneranno sul palco per affrontare e approfondire tutto ciò che può rappresentare la ripartenza del Mezzogiorno". Così Faraone su Facebook.

La sfida è quella di concludere la due giorni con una nuova visione economica e sociale per il Sud, un piano che stia nella contemporaneità ma che sia proiettato al futuro. Perché, mentre questo governo gialloverde pensa a politiche del passato, noi pensiamo che il Sud debba ritornare al futuro. Iscrivetevi, partecipate, intervenite scrivendoci a mezzogiornotuttiigiorni@gmail.com".

“Le parole di Fausto Raciti hanno aperto, di fatto, l’iter congressuale e la discussione politica.

durante un’iniziativa del Pd. “Il Pd siciliano - dice Rubino -non ha bisogno né di orazioni funebri né di becchini ma semplicemente di un gruppo dirigente che avvii il necessario lavoro di ricostruzione e che sia legittimato dal nostro popolo. Sulle responsabilità dello “stato dell’arte” e su quanto successo in questi quattro anni se ne discuterá al congresso. Mi auguro che tutto il gruppo dirigente abbia la stessa onestà intellettuale di Fausto Raciti e si assuma la propria quota parte di responsabilità mettendosi, come il segretario uscente, in discussione”.