Una delibera della giunta regionale dà una risposta "ufficiale" a tutte queste domande e consente oggi di conoscere precisamente la dotazione organica per il 2018: il personale cioè di ruolo al primo di gennaio di quest’anno.Da allora questo numero è ulteriormente diminuito. Dato che negli elenchi del dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del personale si contano circa 450 cancellazioni, la maggior parte della quali per pensionamento. La burocrazia regionale, quindi, al momento conterebbe meno di 15mila dipendenti., in tutte le categorie, al netto dei dipendenti che sono andati in pensione o sono usciti dalle dipendenze pubbliche per altre cause. Un documento, dunque, che fotografa lo stato del personale. Ma non solo. E' questo, infatti, il passo necessario per poi procedere a eventuali assunzioni. Dalla ricognizione infatti emerge il dato complessivo delle possibili stabilizzazioni: sono infatti circa 200 i posti che risultano ancora "vacanti".Così i dirigenti della Regione al primo gennaio di quest’anno erano 1327: 12 di seconda fascia e 1315 di terza fascia. Non ne resta nessuno, quindi, in prima fascia.La regola sulla dotazione organica prevede per questo comparto che la pianta del personale sia scalata soltanto del quaranta percento rispetto ai pensionamenti così la dotazione finale è di 12970 dipendenti., i dipendenti della Regione quest’anno sono così organizzati: appartengono alla categoria A e sono cioè impiegati in lavori manuali 2827 dipendenti, in questa sezione del personale nessuno è andato in pensione; i collaboratori professionali, la categoria B, sono 2236, solo in sei infatti sono andati in pensione nel 2017; sono di più gli impiegati di categoria C, i dipendenti diplomati con incarichi tecnici che a inizio anno erano 3554 dopo che nel 2017 erano andati in pensione 130 unità di personale; infine la categoria con più dipendenti, la categoria D, quella degli impiegati laureati. A inizio anno i funzionari appartenenti a questa fascia erano 4141 dato che nel 2017 si sono registrati 216 cancellazioni dal ruolo.. L’anno scorso il Corpo forestale era composto da 996 unità mentre a inizio anno se ne contavano 930: 157 di categoria D, 748 di categoria C e 25 di categoria B.