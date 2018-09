sostenendo di non essersi accorto che le casse da morto, ancora imballate, erano prive del contrassegno che ne garantisce la funzionalità.

Le bare, infatti, devono rispondere a determinati criteri per essere immesse sul mercato: dalle valvole di sfiato ai rivestimenti interni in zinco. La vicenda venne scoperta per caso un anno e mezzo fa durante un controllo nell'ambito di un'altra inchiesta. Mentre gli investigatori cercavano la prova che un doganiere del porto di Palermo esercitasse la professione abusiva di dentista, storia raccontata alcuni giorni fa da Livesicilia, fecero irruzione in un magazzino nella zona di via Leonardo Da Vinci dove il grossista conservava i cofani mortuari. Da qui l'inchiesta aperta dal pubblico ministero Claudia Ferrari. Resta da capire a quali rivenditori erano destinate le bare e se i clienti fossero ignari dell'acquisto fuorilegge oppure se avessero accettato di correre il rischio pur di risparmiare.

Roma, Milano e Napoli. La base operativa era in via Lincoln. In un magazzino c'erano diciotto mila paia di scarpe contraffatte. Le casse da morto, però, è una novità per le cronache giudiziarie palermitane.

spuntarono pure le casse da morto low cost. Prezzi stracciati, ma anche violazione delle norme.Nel magazzino preso in affitto da Vincenzo Culcasi furono trovate una sessantina di bare provenienti dal mercato parallelo. L'indagato si è giustificato, e l'avvocato Massimo Spoto cercherà di fare valere questa tesi,Dall'elettronica ai giocattoli, dall'abbigliamento alle scarpe: è di ieri la notizia di un sequestro di 5 milioni di euro che ha colpito una famiglia di imprenditori asiatici i cui rapporti commerciali partono da Palermo e giungono fino