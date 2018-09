Le Madonie sono una delle cinque aree siciliane individuate nel progetto. Le altre sono Calatino, Nebrodi, Simeto Etna e Terre Sicane.

. Un incontro per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori sul territorio con i sindaci impegnati con il Governo e le Regioni nella Strategia Nazionale per le aree interne. I trenta sindaci erano in rappresentanza di altrettanti territori, dalla Valle Maira in Piemonte all’Appennino Emiliano, dal Vallo di Diano al Basso Sangro e Matese, fino all’Alta Marmilla in Sardegna e alle Madonie in Sicilia.- quasi il 60% del territorio nazionale, oltre un quinto della popolazione del Paese - la Strategia nazionale per le aree interne ha il duplice obiettivo di adeguare la quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive locali. Insomma, in poche parole, il progetto punta ad arrestare la fuga da queste zone che si vanno svuotando., per un totale di 1.077 Comuni e 2.072.718 abitanti. La copertura finanziaria delle Strategie d'area ad oggi approvate è pari a 514,3 milioni di euro.. Sono 21 i comuni coinvolti nell'area montana del Palermitano. La strategia d’area, “Madonie resilienti: Laboratorio di futuro”, punta alla creazione di “green comunity” dove la rigenerazione del territorio passa per il recupero delle filiere agricole locali associato ad un nuovo modello energetico basato sulla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano. Il sistema intercomunale messo a punto dagli enti locali coinvolti prevede anche la realizzazione della Rete Scolastica delle Madonie, che riunisce tutte le scuole dell’area per il miglioramento dell’offerta formativa.durante il suo intervento- gli investimenti creano sviluppo, lavoro e danno vita a un circolo virtuoso. La programmazione deve avvenire in armonia con i territori coinvolgendo tutti gli attori in campo. Occasioni come queste sono utili per raccogliere gli input e per migliorare la strategia. Ho raccolto le preoccupazioni dei sindaci - ha concluso il Ministro - a proposito della delusione per la mancata realizzazione di alcuni progetti al termine di un grande processo di condivisione da parte di tutta la comunità locale. Mi impegno a fare da tramite con tutti i ministeri interessati affinché tutti i progetti validi sfocino, in tempi accettabili, nella realizzazione degli interventi.” (sa.t.)