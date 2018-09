Bonaffini, da sei anni nella giunta provinciale di Confesercenti Messina e da cinque in quella nazionale, fa parte del management di grandi aziende di ristorazione e lavora nel settore dall’età di 24 anni, quando iniziò ad aiutare la madre titolare di un piccolo ristorante della città peloritana.

PALERMO - Benny Bonaffini, messinese, 49 anni, è stato nominato vicepresidente, con delega al comparto della ristorazione e del catering, della Fiepet Confesercenti, Federazione italiana esercenti pubblici e turistici."Il settore – spiega Bonaffini – è in pieno sviluppo anche in Sicilia grazie all’aumento delle presenze turistiche sull’Isola che si è registrato negli ultimi quattro anni. La domanda interna, invece, vive ancora una fase di recessione. Questo non vuol dire che la ristorazione siciliana sia in piena salute, a causa dell’aumento dei tributi locali che non sono stati compensati da una riduzione delle imposizioni a livello nazionale e dall’aumento dei costi energetici dell’ultimo anno. Tutto questo ha comportato una diminuzione dei profitti delle aziende. A spingere l’intero settore è comunque l’ingresso di giovani imprenditori trentenni che si sono impegnati nel sotto comparto della 'movida' con una ristorazione leggera capace di intercettare un target differente e nuovo. Da sottolineare anche il grande salto di qualità compiuto dalla ristorazione siciliana con il moltiplicarsi di prestigiosi riconoscimenti".