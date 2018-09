Un investimento da 300 mila euro con cui la Rap creerà la prima di una serie di siti (se ne prevedono almeno otto) in cui i cittadini potranno conferire i rifiuti differenziati, specie quelli ingombranti.Lo abbiamo richiesto al sindaco già dal 2013 e inserito nel nostro programma elettorale, prevedendone almeno una per circoscrizione. Possiamo soltanto sperare che l’apertura avvenga il prima possibile e che si accelerino gli iter anche per altri centri comunali di raccolta già individuati, come quelli di piazzetta della Pace e presso il parcheggio Basile, relativamente al quale c’è una mozione della circoscrizione approvata all’unanimità e proposta proprio da noi”.conferiti ottenendo uno sconto sulla tassa. “Una riduzione già prevista dal regolamento e mai attuata proprio per la mancanza di isole ecologiche – continua Randazzo – di cui chiederemo l’applicazione: i cittadini virtuosi devono essere premiati”.