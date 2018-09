"Il fenomeno del randagismo in Sicilia - afferma Calderone - è meritevole di una specifica attenzione, la stessa che mi impegno a spendere per trovare soluzioni adeguate al problema. Come testimoniano i dati e le vicende di cronaca locale, urge un'azione mirata, che di concerto con le Istituzioni, sia da traino per il bene del territorio e nel rispetto degli animali".

Congratulazioni arrivano dal capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Milazzo, il quale augura buon lavoro a Calderone e a tutto l'Ufficio di presidenza.

PALERMO - Appena eletto il presidente della Commissione randagismo presso l'Assemblea regionale siciliana. Si tratta di Tommaso Calderone, di Forza Italia. Calderone sarà affiancato da Salvatore Siragusa (M5s) e Giuseppe Arancio (Pd) in qualità di vicepresidenti. Antonio Catalfamo (Fdi) avrà il ruolo di segretario.