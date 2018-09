In programma il prossimo 28 settembre 2018, per il terzo anno consecutivo l’Università Lumsa partecipa alla Notte europea dei Ricercatori, evento organizzato da Frascati Scienza, che avvicina i ricercatori e il loro lavoro ai cittadini di tutte le età e agli studenti. Le attività per la Notte Europea dei Ricercatori nella sede di Palermo si svolgeranno in tre diverse location: la sede della Lumsa, l’Auditorium Cinema Teatro Golden e i Cantieri culturali della Zisa. Tutte le attività sono realizzate con il patrocinio di “Palermo, capitale italiana della cultura 2018”, e saranno accomunate dal tema “Fragilità: tutele giuridiche, risorse economiche, risonanze interiori”.La sede LUMSA di Palermo apre a tutti, le loro porte per proporre una serie di attività distribuite in tutta la giornata del 28 settembre:Mattino – LUMSA, via Filippo Parlatore 65Ore 8.30: accoglienza presso il Dipartimento di Giurisprudenzaore 9.30: inizio attività e suddivisione nei salottini di dibattito sul temaOre 11.00: inizio del gioco “Fragilità: forza e risorsa?”Ore 12.30: premiazione del vincitore del gioco “Fragilità: forza e risorsa?”.PomeriggioOre 14.30: accoglienzaOre 15.00: inizio attività e suddivisione nei salottini di dibattito sul temaOre 17.30: continuazione dei salottini di dibattitoOre 19.00: fine delle attivitàMattino – Auditorium Cinema Teatro “Golden”Ore 8.30: accoglienzaOre 9.00: presentazione delle attività e saluto del prof. Pietro VirgadamoOre 9.30: simulazione di processo penale, a cura del prof. Antonino PulvirentiOre 11.00: pausa con intrattenimento musicale del gruppo rap BokundalOre 11.30: presentazione del progetto Consenso informato e ricerca sui vaccini, a cura del prof. Fabio Macioce e della dott.ssa Valeria FerroOre 12.00: Fragilità: risonanze interiori. Riflessioni dello scrittore Pietro Vaghi, autore del libro Scritto sulla mia pelle. Presentazione del prof. Pietro VirgadamoOre 13.30: termine sessione mattutinaPomeriggioOre 14.30: accoglienzaOre 15.00: lezioni magistraliOre 17.00: consegna di una borsa di studio a un ragazzo migrante che ha partecipato al progetto di inclusione sociale Open Domus realizzato dal Dipartimento di GiurisprudenzaOre 17.30: sul tema La misura eroica della fragilità interviene la scrittrice Andrea Marcolongo, presentata dal prof. Pietro VirgadamoOre 19.45: termine delle attivitàMattino – Cantieri culturali della Zisa – Sala De SetaOre 8.30: accoglienzaOre 9.00: conferenze dei ricercatori del Dipartimento di GiurisprudenzaOre 11.30: sul tema La misura eroica della fragilità interviene la scrittrice Andrea Marcolongo, presentata dal prof. Marco CedroOre 13.30: termine sessione mattutinaPomeriggioOre 14.30: accoglienzaOre 15.00: simulazione di processo penale, a cura del prof. Antonino PulvirentiOre 17.00: Fragilità: risonanze interiori. Riflessioni dello scrittore Pietro Vaghi, autore del libro Scritto sulla mia pelle. Presentazione del prof. Marco CedroOre 19.00: termine delle attività