PALERMO - Ecco gli avvenimenti previsti per oggi, martedì, in Sicilia:1) PALERMO - Piazza Mario Francese, incrocio tra Via Abruzzi e Via delle Madonie, ore 09:00 "Giornate della Repubblica Ceca", organizzate dal Consolato Ceco di Palermo in occasione dell'inaugurazione del Giardinetto pubblico all'ex Presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel. In programma due incontri istituzionali dell'Ambasciatrice Hana Hubácková con il Presidente della Regione Nello Musumeci e con il sindaco Leoluca Orlando.2) CATANIA - Presidenza della Regione Siciliana, ex palazzo Esa, ore 9:00 Sit in dei dipendenti del cara in occasione di una riunione indetta dal Centro per l'Impiego di Catania in merito alla tutela occupazionale per i lavoratori impegnati nei servizi nella struttura.3) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, ore 09:30 Workshop internazionale dal titolo 'Hydralab+ Catania Event', che mira a fare il punto sullo stato di avanzamento della ricerca idraulica sperimentale finalizzata a trovare soluzioni innovative ed ecosostenibili per l&rsquoadattamento ai cambiamenti climatici. Fino al 28 settembre.4) PALERMO - Via Edmondo De Amicis, ore 09:30 Cerimonia di commemorazione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo di Pubblica Sicurezza Lenin Mancuso, uccisi il 25 settembre 1979. Il questore depone una corona di alloro.5) GELA (CALTANISSETTA) - uffici del Reparto Territoriale, ore 9:30 Presentazione del nuovo comandante del dipendente N.O.R.M.6) PALERMO - Sala Grande del Teatro Massimo, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione della stagione 2019 della Fondazione Teatro Massimo.7) MESSINA - Municipio, ore 10:00 Il presidente della Fondazione di Sant&rsquoAndrea l&rsquoApostolo di Mosca Vladimir Yakunin incontra la stampa. Segue una tavola rotonda dal titolo 'Russia e Italia nel Dialogo delle Culture - Il 110/o anniversario del terremoto di Messina' organizzato dalla Fondazione Sant'Andrea l'Apostolo di Mosca e del Consolato Onorario della Federazione Russa.8) PALERMO - Ars, sala stampa, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del progetto "Donazione di parte degli stipendi del M5S" a favore di una Onlus che opera con i bambini del quartiere Albergheria.9) PALERMO - Viale della Regione siciliana 7275, ore 11:00 Presidio di due ore dei dipendenti del gruppo Engineering, Ingegneria Informatica spa, nell'ambito della mobilitazione nazionale contro il blocco degli stipendi dei lavoratori.10) TRAPANI - Ufficio servizi, p. Fra Michele Burgio, ore 11:00 Conferenza stampa per il 30esimo anniversario dell'assassinio di Mauro Rostagno.11) CATANIA - sala Stampa Procura, Viale XX Settembre, ore 11:30 Conferenza stampa in merito al decreto di confisca di beni per 150 milioni di euro eseguito nei confronti dell'imprenditore Mario Ciancio Sanfilippo.12) CATANIA - Confindustria, ore 15:00 Workshop dal titolo 'Efficientamento energetico nelle attività produttive Azione 4.2.1 del PO FESR SICILIA 2014-2020' e presentazione del bando regionale che destina alle imprese incentivi per la riduzione di consumi energetici ed emissioni. Partecipa, tra gli altri, Salvatore D'Urso, dirigente generale del dipartimento Energia della Regione Salvatore D'Urso.13) PALERMO - Ars, sala stampa, ore 15:30 Conferenza stampa del capogruppo del Pd Giuseppe Lupo e dei deputati regionali dem in merito alle iniziative parlamentari del partito e alla situazione che riguarda il governo regionale.14)ERICE (TP) - Frazione Casa Santa. Palazzo Ulivo, Cittadella della Salute, Viale della Provincia 7, ore 16:00 Incontro, organizzato da Assostampa, dal titolo 'L'omicidio Rostagno: giornalismo e memoria trent'anni dopo. Previsti gli interventi, tra gli altri, del residente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia Giulio Francese, del giornalista e saggista Salvatore Mugnoe e dello storico e saggista Michele Rallo.15) CATANIA - Le Ciminiere, ore 18:00 Presentazione, nell'ambito delle iniziative per commemorare i 75 anni dello Sbarco in Sicilia, di un libro dedicato al fotografo americano Phil Stern. Alle 19 inaugurazione di una mostra con 18 nuove immagini realizzate in Africa dall'inviato di guerra nei mesi immediatamente precedenti lo Sbarco in Sicilia.16)CATANIA - Municipio, ore 18:30 Seduta di consiglio comunale. All'ordine del giorno l'elezione della commissione elettorale comunale, la nomina dei componenti della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari della corte d'Assise e d'Appello e la nomina di tre consiglieri comunali componenti della commissione per la Toponomastica cittadina.17) PALERMO - Steri, ore 19:00 Cerimonia di conferimento della Laurea Honoris Causa in Musicologia e Scienze dello Spettacolo al violinista e direttore d'orchestra Fabio Biondi che terrà una lectio magistralis dal titolo 'Il ruolo del Direttore-violinista nell'opera dell'Ottocento'. Prevista la presenza, tra gli altri, del rettore Fabrizio Micari.